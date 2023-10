Guerre en Ukraine: Une attaque de missile russe fait deux morts dans le sud de l’Ukraine

Le président chinois Xi Jinping a salué mercredi la confiance «croissante» entre Pékin et Moscou, lors d'un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine dans la capitale chinoise.

Le dirigeant a appelé les deux pays à «sauvegarder l'équité internationale» et «la justice», selon la même source, soulignant "la coordination stratégique proche et efficace" entre la Chine et la Russie.