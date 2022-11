Nouvelle série de tirs nord-coréens, échec d’un missile intercontinental

Séoul et Washington prolongent leurs exercices aériens

L’armée de l’air sud-coréenne a annoncé jeudi la prolongation des exercices aériens – les plus importants jamais organisées – entre Séoul et Washington, à cause des «récentes provocations» de la Corée du Nord. «Les forces aériennes conjointes ont décidé de prolonger l’exercice «Tempête vigilante» («Vigilant Storm»), qui a débuté le 31 octobre, en raison des récentes provocations du Nord», a déclaré l’armée de l’air dans un communiqué.