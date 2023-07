Guerre en Ukraine: «Exercice» militaire russe en mer Noire, des missiles antinavires tirés

L'armée russe a affirmé jeudi avoir frappé pendant la nuit des sites militaires ukrainiens dans le sud de l'Ukraine, la troisième attaque nocturne consécutive, assurant notamment avoir détruit des sites de production et de stockage de drones navals à Odessa.

«Les forces armées russes ont poursuivi leurs frappes de représailles avec des armes aériennes et maritimes de précision contre des sites de production et de stockage de bateaux sans équipage dans la région d'Odessa», a déclaré le ministère russe de la Défense. «En outre, des infrastructures de carburant et des dépôts de munitions ont été détruits près de Mykolaïv».