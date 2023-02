Proche-Orient : Missiles israéliens contre roquettes palestiniennes dans la nuit de Gaza

L’armée israélienne et des combattants palestiniens de la bande de Gaza se sont livrés à des affrontements à coups de missiles jeudi avant l’aube, moins de 36 heures après une visite du secrétaire d’État américain venu plaider pour une désescalade. Ces affrontements ont eu lieu jeudi entre 2h30 et 3h30, selon des journalistes de l’AFP à Gaza, et sont restés limités.

«Camp de vacances»

Le 27 janvier au soir, un assaillant palestinien abattait six Israéliens et une Ukrainienne a proximité d’une synagogue pendant les prières du début du shabbat à Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Et le lendemain, un Palestinien de 13 blessait par balles deux Israéliens, un père et son fils, également à Jérusalem-Est, avant d’être blessé et arrêté. Deux Palestiniens ont ensuite été tués en Cisjordanie dimanche et lundi, le premier par les vigiles d’une colonie israélienne, l’autre par l’armée.