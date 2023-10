L’Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles de longue portée américains

Les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé mardi avoir mené dans la nuit des frappes destructrices contre deux aérodromes de l’armée russe à Lougansk et Berdiansk, en zones occupées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine. L’opération baptisée «Dragonfly» (libellule en anglais) a permis la destruction de pistes de décollage, de neuf hélicoptères, d’un système antiaérien et d’un entrepôt de munitions, selon un communiqué publié sur Telegram par les forces spéciales ukrainiennes.