Une mission de l'ONU sur place, pour la première fois en 30 ans

Le Luxembourg apporte une contribution de 200 000 euros via la Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au soutien des plus de 70 000 personnes qui ont fui leur domicile vers l'Arménie. C'est ce qu'indiquent ce samedi le ministère des Affaires étrangères et européennes et la Direction de la ccopération au développement et de l'action humanitaire, dans un communiqué.