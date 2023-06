Le Luxembourg en bref: Devenez Miss Tourisme Luxembourg 2023 et représentez le pays

La police fait état ce dimanche matin de plusieurs accidents de la route, liés à la consommation excessive d'alcool. «Samedi vers 20h30, un conducteur ivre, qui s'était fait remarquer pour son comportement au volant sur l'autoroute A7, n'a pas réagi lorsque les forces de l'ordre lui ont demandé de s'arrêter. La patrouille de police a finalement réussi à dépasser la voiture à la sortie du tunnel et l'a finalement immobilisée», expliquent les forces de l'ordre. D'autres vérifications ont révélé que l'automobiliste n'avait pas de permis de conduire valide et que la voiture n'était pas couverte par une assurance valide, ajoutent les autorités. Le parquet a été informé et a ordonné la confiscation de la voiture.

Samedi après-midi vers 16h30, un conducteur venant d'Insenborn s'approchait de l'intersection en direction de Riesenhof, lorsqu'une voiture lui a percuté l'arrière. «La force de l'impact a catapulté la voiture percutée à travers l'intersection, qui s'est renversée sur le côté opposé de la route et s'est immobilisée allongée sur le toit de la voiture, relate la police. Les deux occupants de la voiture percutée ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés après les premiers soins sur place par les secours». Un test rapide d'alcoolémie et de drogue s'est avéré positif pour le conducteur impliqué dans l'accident, il s'est vu imposer une interdiction de conduire.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h20, il y a eu un accident de la circulation entre deux voitures sur l'autoroute A13, près du tunnel du Markusberg. «Les deux voitures ont atterri sur le toit. Les deux chauffeurs ont été pris en charge par les secours sur place et conduits à l'hôpital pour contrôle. L'A13 a dû être fermée pendant la durée des travaux de sauvetage et de nettoyage, et une déviation a été mise en place pour la sortie Mondorf en direction de Schengen», note la police. Un conducteur a été testé positif à la fois à l'alcool et à la drogue et s'est vu retirer son permis de conduire. Par ailleurs, cinq permis de conduire ont été confisqués dans la nuit pour alcoolémie excessive, à Kayl, Esch/Alzette, Schifflange (A13), Brouch et à Eich.