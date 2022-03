Grand Est : Mister Alsace pas assez beau? La Toile se déchaîne

STRASBOURG - Le choix du candidat pour représenter l'Alsace lors de l'élection Mister Universel France n'a pas vraiment fait l'unanimité.

Il s'appelle Romuald, il a 21 ans et vient tout juste de participer à «Mister Universel Alsace». Jusqu'ici tout va bien, sauf que le physique du jeune homme n'a visiblement pas convaincu les internautes. En tout cas pas pour rivaliser avec les autres candidats.

Alors que la plupart des participants se font un plaisir d'exhiber leur torse de rêve et leurs tatouages, lui se distingue par une silhouette plutôt frêle. S'il n'est pas très pertinent et tout à fait subjectif de remettre en question le charme du jeune homme, certains ne se sont pas gênés pour questionner ouvertement le choix du comité. Et les moqueries n'ont pas tardé à fuser sur Twitter.