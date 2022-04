États-Unis : «Mitraillés» par 700 balles de golf, ils touchent le pactole

Un couple domicilié près d’un country club dans le Massachusetts a reçu une coquette compensation, après avoir vécu quatre ans à la merci des balles de golf perdues.

Athina et Eric Tenczar ont obtenu gain de cause, après avoir porté plainte.

Quand Erik et Athina Tenczar ont acheté une maison à Kingston, dans le Massachusetts, il y a quatre ans, ils ont oublié de prendre en compte un paramètre fâcheux. Leur propriété à 750 000 dollars est en effet située à proximité d’un country club. Le couple a fait le compte: en quatre ans, près de 700 balles de golf sont venues percuter leur demeure, écornant les murs et brisant les fenêtres. «Au moment de l’impact, ça ressemble à un coup de feu. Ça fait très peur», raconte Athina à NBC News .

Parents de trois petites filles, les deux quadragénaires ont renoncé depuis bien longtemps à réparer leurs fenêtres et ont opté pour d’épais panneaux de plastiques pour les recouvrir. «Nous sommes toujours à l’affût. Émotionnellement, c’est éprouvant», confie Erik. À bout de nerfs, le couple a décidé de porter plainte contre l’entreprise qui a construit sa maison et contre le club de golf. Un arrangement ayant été trouvé avec Spectrum Building Inc., les Tenczar n’ont finalement traîné que le country club en justice.