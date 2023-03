Auto : Mitsubishi Motors vise 100% de ventes électrifiées d'ici 2035

Intensification de la coopération technologique

Mitsubishi Motors prévoit par conséquent d'augmenter de 30% ses investissements dans la recherche-développement et son appareil productif sur la période 2023-2028 par rapport aux six années précédentes. La part liée à l'électrification et au numérique dans ces dépenses devrait vivement augmenter au fil des ans pour atteindre 70% à partir de 2026/27.

Au niveau géographique, Mitsubishi Motors veut continuer à mettre l'accent sur sa zone de prédilection, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, mais veut aussi améliorer ses performances en Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient. Le groupe compte beaucoup sur une intensification de la coopération technologique au sein de l'alliance Renault-Nissan pour rester lui-même à la page sur les marchés japonais, nord-américain et européen. Il espère écouler 1,1 million de véhicules en 2025/26, contre moins de 900 000 unités par an actuellement.