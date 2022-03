Mittal Belgique craint le pire

Le conseil d’entreprise extraordinaire qui se tient aujourd’hui à Genk est celui de tous les dangers: les volumes de production et donc les emplois seront au cœur des discussions.

L’emploi n’est pas au beau fixe dans l’entreprise: déjà 30 CDD supprimés à la fin de l’année et quatre semaines de chômage économique. La baisse de la demande se fait ressentir et ArcelorMittal a d’ores et déjà annoncé que la production de Genk allait être diminuée de 90 000 tonnes en 2009 et que des vacances collectives seraient appliquées tant en été qu'en hiver.