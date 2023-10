MMA: Isakov à une marche de l'octogone de l'UFC

Les arts martiaux mixtes luxembourgeois s'apprêtent peut-être à vivre un grand moment. Le Belge Issa Isakov, originaire d'Arlon et qui combat sous le drapeau du Luxembourg où il s'entraîne, tentera dans la nuit de mardi à mercredi, à Las Vegas, de se faire une place au sein de l'UFC, la plus grande organisation du monde. Le combattant de 33 ans va affronter l'Américain Marquel Mederos dans le cadre des Dana White's Contender Series et s'ouvrira les portes de l'octogone de l'UFC en cas de victoire.