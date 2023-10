«Jordan, t'es mort!» Le combat expédié en neuf secondes à peine

Pour ses débuts dans la ligue américaine «PFL», il a fallu moins de dix secondes à Cédric Doumbé, l'un des combattants de MMA français les plus populaires, pour s'imposer face à Jordan Zebo, samedi au Zénith de Paris dans une ambiance survoltée. Doumbé, spécialiste du kick boxing, a contré une tentative de coup de pied haut de Zebo pour lui infliger un crochet au visage qui l'a immédiatement envoyé au tapis. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter le combat.

Devant quelque 6 000 spectateurs enflammés, dont Kylian Mbappé et ses coéquipiers du PSG Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi ou Lucas Hernandez, Doumbé, roi du divertissement, a assuré le show dès son entrée, arrivant dans l'arène avec un matelas sur lequel était écrit «Bonne nuit Jordan».

«C'est un bon gars»

Le public, totalement acquis à sa cause, a repris à son compte le slogan «Jordan, t'es mort!» lancé par Doumbé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Multiple champion du monde de kickboxing, le combattant de 31 ans a fait le saut vers les arts martiaux mixtes il y a deux ans. Il s'est rapidement construit une solide communauté de fans, grâce à sa personnalité provocatrice et sa maîtrise maligne des réseaux sociaux, à coups de stories Instagram ou de vidéos Youtube dans lesquelles il multiplie les «clashs» et démontre ses qualités de «trashtalkeur».