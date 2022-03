Mme Berlusconi se plaint qu'on la «salisse»

L'épouse de Président du conseil italien a annoncé début mai qu'elle entendait divorcer après 19 ans de mariage.

Dans la famille Berlusconi, laver son linge sale en famille, on ne connaît pas. Du coup, leurs histoires de cœur font les choux gras de la presse. Dernier rebondissement, les confessions de Veronica, la femme de Berlusconi qui estime que sa réputation a été traînée dans la boue. "Au cours des dernières semaines, j'ai assisté en silence, sans réagir médiatiquement, alors qu'on salissait brutalement ma personne, ma dignité et mon histoire conjugale", écrit la Première dame d'Italie dans un communiqué adressé au Corriere della Sera, le principal quotidien italien.

"Ce qui est certain, c'est que n'ont même pas été effleurées ni la vérité des rapports entre moi et mon mari ni les raisons qui m'ont contraintes à devoir recourir à la presse pour communiquer avec lui", ajoute-t-elle dans ce bref communiqué publié en une par le journal. "Ce qui est certain, c'est que je l'ai toujours aimé et que j'ai construit ma vie en fonction de mon mariage et de ma famille", conclut-elle de façon sibylline.