retraites en France : Mobilisation en hausse pour la 4e journée d’action contre la réforme

Des mobilisations plus familiales et en regain. Avec cette quatrième journée d’action contre la réforme des retraites organisée un samedi, les syndicats ont réussi leur pari et maintiennent leur pression sur l’exécutif, en se disant prêts à «mettre la France à l’arrêt» le 7 mars.

Les manifestations ont rassemblé 963 000 personnes en France, dont 93 000 à Paris, selon le Ministère de l’intérieur. La CGT a recensé de son côté 500 000 personnes dans le cortège parisien, et «plus de 2,5 millions» au niveau national. Le cabinet Occurrence, qui a réalisé un comptage pour un collectif de médias, a, lui, dénombré 112 000 manifestants à Paris. Quelle que soit la source, les chiffres au niveau national sont supérieurs à ceux de la journée précédente du 7 février (près de 2 millions, selon la CGT et 757 000, selon les autorités).

Les syndicats menacent de mettre le pays à l’arrêt le 7 mars

Avant le départ du défilé dans la capitale, les leaders des huit principaux syndicats ont confirmé leur appel à un cinquième acte le 16 février. Ils se sont aussi dits prêts «à durcir le mouvement» et à «mettre le pays à l’arrêt le 7 mars» si le gouvernement et le Parlement «restent sourds» aux mobilisations.

Un vol sur deux annulé à Orly

En province aussi, les cortèges ont rassemblé plus de monde que le 7 février, avec un écart croissant entre les chiffres des autorités et des syndicats, en particulier à Marseille (entre 12 000 et 140 000) et Toulouse (entre 25 000 et 100 000). Dans les airs, un vol sur deux a été annulé à Orly en raison d’une grève imprévue de contrôleurs aériens.