Après le discours de Poutine : Mobilisation: les Russes se ruent sur les billets d'avion pour quitter le pays

La mobilisation concerne dans un premier temps 300 000 réservistes, mais selon le ministère de la Défense au total 25 millions de Russes sont mobilisables pour rejoindre les rangs de l'armée dans l'est et le sud de l'Ukraine. Selon l'outil statistique Google Trends, qui permet de connaître la fréquence à laquelle un mot a été tapé sur Google, les recherches en Russie avec les termes «billets» et «avion» ont plus que doublé depuis 8h mercredi, soit au début de l'allocution télévisée enregistrée de Vladimir Poutine. La requête «quitter la Russie», elle, était réalisée 100 fois plus dans la matinée qu'en temps normal.