Mobilité au Luxembourg: Des bouchons au P+R Belval, l'app des CFL «mal utilisée»

Selon les CFL, ces soucis sont «souvent en lien avec l'usage d'une version non actualisée de l'application P+R CFL». Car, depuis le 18 septembre, une nouvelle tarification est appliquée, et la gratuité pendant 24 heures est limitée aux utilisateurs de l'app, et sortant d'un rayon de 1,5 km. Les CFL insistent d'ailleurs sur le fait que «cette géolocalisation est 100% légale, car seuls le point d'entrée et la première position après avoir dépassé le rayon de 1,5 km sont sauvegardés».