Mobilité au Luxembourg: Des jeunes cadres vont bosser au Kirchberg sur… leur skateboard

Difficile d'obtenir un nombre, mais la courbe des ventes dans les magasins spécialisés confirme la tendance. En pleine inflation, crise de l'énergie et environnementale, le skateboard ne serait-il pas lui-aussi une alternative idéale pour nos petits déplacements quotidiens? «On peut en faire partout. Le skate est complémentaire à d'autres moyens, je vois des gens qui prennent un vélo en libre-service et qui mettent leur planche dans le panier», développe le responsable.

«Un intérêt grandissant chez les 7-15 ans»

Écolo, pratique, sportif et économique. Comptez «de 50 à 200 euros» pour l'achat d'un skateboard. Le longboard, plus large, peut monter jusqu'à 500 euros. «On en croise de plus en plus au Kirchberg», lance un autre passionné, qui regrette presque que certains aient opté pour une planche à assistance électrique. «On peut gérer sa vitesse, le freinage avec une télécommande…» Même le skateboard et le légendaire «lifestyle» qui l'entourent n'ont pas échappé aux évolutions techniques.