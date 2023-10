Mobilité au Luxembourg: Ils ont choisi d'aller au boulot à pied, à trottinette ou à vélo

Vincent Lescaut/L'essentiel

Selon les derniers chiffres communiqués par la Croix-Rouge luxembourgeoise, le vélo, la trottinette et la marche représentent environ 15% des modes de déplacement domicile/travail des employés, secteurs privé et public confondus. «L’essentiel» a rencontré trois salariés qui ont décidé de tourner le dos, au moins en partie, à la voiture.

Par quel moyen de transport vous rendez-vous au travail? Voiture Train/bus/tram Vélo ou trottinette À pied

François, employé dans une entreprise de communication du sud du Grand-Duché, a investi environ 350 euros dans une trottinette électrique il y a un peu plus d’un an, pour effectuer le trajet entre le parking où il gare chaque jour sa voiture et son lieu de travail, distant de 1,5 km environ. «Cela me prend trois minutes, contre dix à pied. Ma motivation? Sûrement un peu de fainéantise, sourit-il. Cela me permet aussi de regagner mon véhicule plus rapidement le soir, après le travail». Privé récemment pendant deux semaines de son engin à cause d’un changement de pneus, François s’est rendu compte de l’importance que celui-ci avait pris dans ses déplacements…

«À peine plus long qu'un trajet en voiture!»

Étienne, conseiller commercial à Differdange, a, lui, pris une décision radicale il y a deux ans. Alors qu’il résidait à Garnich, il a décidé d’acheter un appartement dans la Cité du Fer pour s’épargner les 40 minutes de trajet en voiture et améliorer sa qualité de vie. «Je suis dorénavant à trois minutes à pied de mon lieu de travail, ma vie a changé. J’ai pu me remettre au sport et retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je peux par exemple rentrer chez moi et me préparer à manger à midi. Quant à ma voiture, elle dort désormais au garage…».

Christophe, employé chez un équipementier automobile, combine train et vélo depuis deux ans environ pour accomplir le trajet entre Rombas (Moselle) et Steinsel, chaque fois que la météo le lui permet. «Le matin, je vais généralement jusqu’à Uckange à vélo, soit une dizaine de kilomètres, avant de prendre le train jusqu’à Luxembourg-Ville. Là-bas, je remonte en selle pour faire les 10 km restants jusqu’à Steinsel. Je prends alors une douche puis rejoins mon poste de travail. Le soir, c’est un peu le même schéma, mais en sens inverse…». Depuis le début de l’année 2023, Christophe dit s’être passé de voiture une centaine de jours. «C’est bon pour ma santé et c’est bon pour la planète, argumente-t-il. Et finalement, à peine plus long qu’un trajet classique en voiture!».

