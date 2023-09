Les conseils pour prendre le bus en toute sécurité

Vérifier le numéro de la ligne avant de monter

Plusieurs lignes peuvent s’arrêter au même endroit et il arrive de se tromper. «Par habitude, certains montent dans le premier bus qui arrive», nous dit-on. Dans le doute, demandez au chauffeur.

Se rendre visible pour le chauffeur

Avec des vêtements réfléchissants, voire une lampe de smartphone ou une lampe de poche, c’est plus sécurisant. N’hésitez pas à acheter des vêtements fluos aux plus petits. C’est tendance. Les gilets jaunes sont particulièrement utiles, surtout quand la luminosité baisse ou s'il pleut.

Montrer au chauffeur qu'on veut monter

Être prévoyant

Faire preuve de civilité

N’oubliez pas d’être poli et éviter de mettre les pieds sur les sièges. Laissez votre chien par terre et s'il n'y a plus de places, n’hésitez pas à proposer votre place aux personnes âgées ou femmes enceintes.