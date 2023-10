Pour mieux voir, installez un rétroviseur sur vos lunettes

Comment?

Avec des verres légèrement inclinés vers l’extérieur et équipés de fines bandes miroir semi-transparentes. En tournant la tête vers la gauche ou la droite, on a une assez bonne idée de ce qui se trouve derrière nous. Cependant, l’intensité de l’image réfléchie dépend fortement de la météo et de l’heure de la journée. Lorsque le ciel est nuageux, on voit très bien derrière soi grâce à la bande HindSight, mais ce n’est pas le cas quand l’ensoleillement est trop fort.