Se passer de la voiture, à quoi ça peut ressembler d'ici 2035?

BELVAL – Le gouvernement a présenté ses objectifs de mobilité douce (transports en commun, trajets à pied et à vélo) pour la région Sud et Esch-Belval à l’horizon 2035.

SIP / Claude Piscitelli

«La demande de mobilité est en constante augmentation, nous devons utiliser nos infrastructures de façon plus efficace et offrir des alternatives attractives à la voiture privée», souligne François Bausch, ministre de la Mobilité. Le gouvernement a présenté ses objectifs de mobilité pour la région Sud et Esch-Belval à l’horizon 2035: doubler le nombre de trajets en transports en commun (160 000 trajets en 2035), doubler le nombre de trajets à pied (128 000 en 2035) et multiplier par quatorze le nombre de trajets à vélo (80 000 en 2035).

«Ces nouvelles ambitions sont programmées et inscrites dans un calendrier opérationnel qui verra l’achèvement dès 2028 du couloir à haut niveau de services (CHNS) et du réseau de pistes cyclables», expliquent les autorités. La mise en service du tram étant quant à elle confirmée pour 2033 jusqu’à Belvaux-Mairie.

«Hub de mobilité»

Associée à l’ensemble des acteurs de la mobilité, au niveau national, régional et local, la société Agora travaille déjà depuis plusieurs années à l’amélioration du dispositif et de l’offre de transport sur le site de Belval, rappellent les pouvoirs publics. Le programme porte ainsi sur une révision en profondeur de l’organisation des voiries afin de permettre l’insertion optimale des infrastructures techniques dédiées (tram, CHNS, pistes cyclables, plateaux piétonniers), plus particulièrement sur les boulevards Porte de France, de la Recherche, du Jazz et des Lumières au cœur du site.

D’autres initiatives sont par ailleurs planifiées sur la terrasse des Hauts-Fourneaux ou dans sa proximité immédiate avec notamment la transformation complète de l’avenue du Rock’n’Roll et de l’avenue de la Fonte en «shared spaces» permanents pouvant également être adaptés en espace évènementiel à l’occasion des grandes manifestations organisées à Belval ou encore la création, sur le boulevard Porte de France, d’un «hub de mobilité» permettant une intermodalité décarbonée, dédié au covoiturage, à l’autopartage de véhicules électriques et de vélos et offrant des capacités de recharge et de stationnement.

Comme le souligne François Bausch, «cette nouvelle offre de mobilité prévue selon un agenda 2023-2033 est déjà entrée dans sa phase opérationnelle avec la mise en service d’une ''pop-up bike lane'' inscrite dans le tracé de piste cyclable (PC8) de Pétange à Bettembourg et permettant de relier, dès à présent, en site propre, le centre d’Esch-sur-Alzette à Belvaux».

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.