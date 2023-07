Routes au Luxembourg: Mobilité douce: les piétons sont les plus exposés à la mort

De 2018 à 2022, 17 piétons sont morts dans des accidents dans le cadre de la mobilité douce. C'est ce qu'indique François Bausch, le ministre de la Mobilité, dans une réponse parlementaire. «Les piétons reprensentent la catégorie la plus exposée aux accidents mortels dans le cadre de la mobilité douce, commente-t-il. Dans la même période, 7 cyclistes sont décédés».

En revanche, aucun accident mortel n'a été recensé pour les conducteurs d'autres véhicules sans moteur, comme les trottinettes électriques et les calèches (!), note le ministre. Interrogé sur les raisons des accidents, François Bausch explique qu'aucune statistique n'est conservée sur les causes des accidents individuels et sur l'éventuelle implication de tiers.