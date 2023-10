Mobilité: Luxembourg-Ville, l’attraction principale qui concentre nos déplacements

Editpress/Julien Garroy

La majorité des déplacements au Grand-Duché gravitent autour de la capitale du pays. Selon les données publiées dans le Plan national de mobilité (PNM) 2035, édité par le ministère en charge, la moitié (49%) «de l’ensemble des déplacements ont au moins leur origine ou leur destination dans l’agglomération de la ville de Luxembourg avec sa ceinture suburbaine».

Celle-ci concentre également la plus grande part des mouvements propres aux agglomérations du pays. Alors que 42% des déplacements se font à l’intérieur de l’une des trois zones d’agglomération, la capitale et sa couronne en captent à elles seules plus de la moitié (25%). C’est 10% de plus qu’Esch et Belval (15%). La Nordstad reste encore relativement épargnée par les flux. 5% de tous les déplacements réalisés dans le pays y ont leur origine ou leur destination, dont 2% ont lieu exclusivement à l’intérieur de la zone.

Désengorger les accès à la capitale

Autre enseignement, un quart des mouvements réalisés dans le pays s’effectuent exclusivement en territoire rural. Ils se font principalement dans le secteur rural sud (12%). Enfin, on relèvera que 20% des trajets proviennent ou se dirigent vers l’étranger, une proportion significative en lien avec le nombre important de travailleurs frontaliers et des échanges réalisés avec les pays voisins.

Bouchons récurrents sur les axes routiers, trains bondés aux heures de pointe, infrastructures cyclables à développer... L’un des enjeux du maintien de l’attractivité du pays est de rendre les trajets des travailleurs plus fluides, et plus agréables. Il s’agit donc, notamment, de désengorger les accès à la capitale et aux centres économiques, en améliorant les solutions existantes, et en en déployant de nouvelles.

Le déploiement du tram et son extension à venir, l’augmentation de l’offre ferroviaire suite aux travaux d’agrandissement de la gare de Luxembourg, l’élargissement en cours des voies de l’autoroute A3 qui relie le Luxembourg et la France, ou encore le projet de tram rapide entre Esch-sur-Alzette et Luxembourg s’inscrivent dans cette voie.