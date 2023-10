Mobilité: Révolution en vue sur l'axe Luxembourg-Esch

Le tram rapide (ici au niveau de Leudelange) longera l'A4. MDDI

Il est sur les rails. Le projet de tram rapide entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette, qui fait partie du Plan national de mobilité (PNM) 2035, a été officiellement présenté à la fin de l'été. Il partira du stade de Luxembourg pour arriver à la mairie de Belvaux, d'ici 2035.

Mais à quoi va-t-il servir, alors que les deux pôles, capitale et sud, sont déjà reliés par des autoroutes et des trains des CFL? «Cela donnera beaucoup plus de possibilités» de mobilité douce entre le sud-ouest et Luxembourg-Ville, assure le ministre déi Gréng de la Mobilité, François Bausch. Si les deux régions sont en effet connectées par le train, le trajet n'est pas tout à fait direct et fait un détour par Bettembourg. Et les autoroutes sont surchargées.

«Soulager les villes et villages sur le trajet»

L'A4 et l'A13 drainent en effet déjà 217 000 trajets quotidiens en voiture privée, un chiffre qui doit grimper à 239 000 à l'horizon 2035, année prévue pour la mise en service du dernier tronçon complet du tram rapide. «Aujourd'hui, le couloir de l'A4 ne fonctionne plus», ajoute le ministre. L'option du tram longera donc cette autoroute et sera «complémentaire au train». Quelque 32 000 trajets entre Esch et Luxembourg sont effectués aujourd'hui en transports en commun. Le tram, et des améliorations du réseau des CFL, doit permettre de quasiment tripler ce chiffre, pour le porter à 94 000.

Autre élément du projet de tram rapide: le vélo. Les rails du tram seront en effet bordés d'une véritable «autoroute cycliste» qui permettra de relier les deux villes à bicyclette sans croiser de voiture. De 3 000 aujourd'hui, le nombre de trajets à vélo sur le secteur doit grimper à 43 000 en 2035, selon les estimations du projet du ministère. Outre le tram et le vélo, le gouvernement va investir pour améliorer et fluidifier les autoroutes, avec notamment des échangeurs plus larges ou encore une voie dédiée à la mobilité douce et au covoiturage. L'ensemble des projets est estimé à 3 milliards d'euros, un tiers pour le tram et la piste cyclable, le reste pour les autoroutes.

Au final, tout ça «va permettre d'apaiser toutes les villes et villages sur le trajet qui souffrent beaucoup du trafic de passage», note le ministre. Le premier tronçon de ce nouveau tram, du stade à Leudelange, doit être mis en service en 2028. Foetz (2030) et Metzeschmelz (2032) marqueront les étapes suivantes du projet, jusqu'à son arrivée à l'uni en 2035.