Une place de parking gratuite au boulot pour les covoitureurs?

Le constat est marquant et rappelé en bonne place dans le Plan national de mobilité (PNM) 2035: «250 000 sièges automobiles vides entrent chaque matin dans la ville de Luxembourg». L'enjeu est là, comment parvenir à déplacer plus de personnes avec moins de véhicules? Alors même que la surcharge de nos réseaux routiers est un problème quotidien. «Il est impossible d’augmenter les surfaces de circulation et de stationnement automobiles au rythme de la croissance», note le PNM.