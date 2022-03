Moby est sorti de la discothèque

Pour son nouvel album, «Wait For Me», Moby a abandonné les rythmes dancefloor très présents sur «Last Night» (2008) pour se rapprocher de la musique électro apaisante.

Les seize morceaux alternent entre instrumentaux et chansons aériennes contemplatives.

Le DJ new-yorkais a tout écrit et enregistré dans son propre studio à Manhattan. Il joue de tous les instruments et a dessiné la pochette du disque. L’ensemble a été mixé par Ken Thomas, l’un des collaborateurs de Sigur Rós. Moby a réussi un disque épuré, à la fois chaleureux et austère.