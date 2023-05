La population birmane se met à l'abri avant le passage du cyclone Mocha

Refuge dans un monastère

L'onde de marée créée par le cyclone sera de l'ordre de deux à deux mètres et demi pour la région côtière la plus basse, prévoit cet organisme, ce qui pourrait causer des dégâts considérables, en particulier côté bangladais où se trouvent des camps de plusieurs centaines de milliers de réfugiés rohingyas.

Risques d'inondations

Certains ont posé leur couverture, aménagé un lieu de couchage et déballé des provisions. «J'ai dit à ma famille que nous devrions nous abriter dans ce monastère», a déclaré à l'AFP Thant Zaw, qui a perdu plusieurs proches lors du passage du cyclone Nargis en 2008.

Selon les médias d'Etat, la junte supervise les évacuations des villages le long de la côte, mais ils n'ont pas donné de chiffre. Aucun bateau n'est autorisé à quitter le rivage à partir de vendredi après-midi sous peine de poursuites, a déclaré la junte. Les vents violents et la pluie pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain à l'intérieur des terres en Birmanie et au Bangladesh, a prévenu vendredi le bureau des affaires humanitaires des nations unies.