L'iconique pantalon de survêtement avec une inscription à l'arrière est de retour. Une tendance qui, aux yeux de certains, n'avait jamais vraiment disparu.

Mode : Le pantalon de jogging des années 2000 est de retour

Dans les années 2000, les pantalons de survêtement ornés de l'inscription «Juicy» étaient partout. Et cette inscription, souvent composée de strass scintillants, ne se trouvait pas n'importe où, mais directement sur les fesses. Percutants, kitsch et un tantinet vulgaires, ces survêtements ne visaient pas forcément à plaire, mais se voulaient avant tout tape-à-l'œil.

Ces doux survêtements en velours de la marque Juicy Couture sont très vite devenus cultes. Des célébrités comme Paris Hilton, Britney Spears, Jennifer Lopez ou Kim Kardashian ont popularisé ce look et le portaient tout naturellement pour faire du shopping, prendre l'avion, voire sur le tapis rouge.

Cependant, un contre-mouvement a fini par s'installer. Le désir d'un style plus sobre et minimaliste s'est fait entendre, les logos et slogans à l'arrière ont disparu, et avec eux, les survêtements voyants de Juicy Couture. Mais la mode est un éternel recommencement. Et avec le retour en force de la mode Y2K, les pantalons de jogging avec inscription sur les fesses célèbrent aussi leur come-back.

Kylie Jenner s'est elle aussi déjà glissée dans l'un de ces survêtements. Instagram/kyliejenner

Un charme rétro inimitable

Cette pièce phare dégage le charme rétro inimitable des années 2000, mais elle ne doit pas nécessairement provenir de la marque Juicy Couture. Plusieurs autres marques surfent à nouveau sur la tendance de l'époque.

Un seul détail est vraiment décisif: l'inscription se trouve sur les fesses. Ce qui y est écrit exactement, et si ça brille ou non, joue aujourd'hui un rôle secondaire.

Que pensez-vous du retour du pantalon de survêtement avec une inscription sur les fesses? J'adore, j'aime la vibe des années 2000! Ça ne passe pas du tout, c'est juste trash. Ça dépend de l'apparence de l'inscription. Ça m'est égal, je ne porte de toute façon pas de pantalons de jogging. Je ne sais pas encore si je peux m'y réhabituer.

«Je suis presque tentée d'en acheter un»

Sur les réseaux sociaux, le retour du pantalon des années 2000 fait débat. L'influenceuse Morgan est ravie et mise sur l'original. «Dès l'instant où j'ai enfilé mon premier survêtement Juicy, j'ai été conquise», dit-elle. Ses abonnés partagent son euphorie. Dans les commentaires, on peut notamment lire: «Iconique» ou encore «Sérieusement, je ne m'en lasserai jamais.»

Mais tout le monde n'est pas emballé. Dans sa vidéo TikTok, Nikkmatt demande si l'on ne pourrait pas tout simplement enterrer les survêtements de Juicy Couture. Elle lève les yeux au ciel de manière démonstrative en tenant un modèle dans ses mains. Pourtant, la plupart ne veulent pas complètement tirer un trait sur cette tendance. Ainsi, une abonnée avoue dans les commentaires: «Je suis tentée de m'en racheter un.»

Que pensez-vous du retour de tendances mode des années 2000?