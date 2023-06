Voici comment porter un «jort», la tendance phare de l'été

Alors que la robe transparente fait un véritable tabac, le jort, contraction des mots jean et short, se profile aussi comme la grande tendance de la saison. Voici comment le porter.

Chic ou décontracté

Hailey Bieber l’associe à des sandales qu’elle porte avec des chaussettes et un crop top.

Le short en jean fait notamment partie des pièces phares de la collection printemps-été 2023 de Givenchy, qui l’associe à des blouses légères ou à des bralettes aux teintes flashy. La maison française préfère cependant s’éloigner du côté minimaliste et propose une version dans le style cargo, appuyant le côté versatile de cette pièce ultratendance.

Le jort est également parfait pour créer un look décontracté. Sans ourlet, le bord est effrangé dans le style des années 1980.

La créatrice de contenu Pauline associe le jort à un pull aux couleurs vives et une paire de ballerines qu’elle porte avec des socquettes de couleur criarde.

Pour adopter le look en un tour de main, rien de tel qu’un T-shirt flashy et une paire de sandales.

Unisexe

Particulièrement apprécié par les hommes, le short en jean fait, cette saison encore, partie des basiques absolus de la gent masculine. Porté avec des baskets, le jort conférera un look daddy, alors que combiné avec une paire de chaussures de ville et une chemise en denim assortie, il apportera une touche d’élégance, comme le fait Prada dans sa collection printemps-été 2023.

Chez Prada, le look denim est associé avec une paire de chaussures élégantes.

Dans un style plus décontracté, le créateur de contenu Mr. Upperhand complète le look avec un débardeur, un blouson, une casquette et des baskets rétro.