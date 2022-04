Champions League : Les raisons de la jeunesse éternelle de Luka Modric

Au Real Madrid depuis dix ans, le milieu croate Luka Modric signe à bientôt 37 ans une saison étincelante et sera encore l'un des maîtres à jouer de Carlo Ancelotti en demi-finale aller de C1 contre Manchester City mardi. Quel est son secret?

Longue chevelure d'or et pied de velours : la passe décisive de l'extérieur du droit offerte à Rodrygo (80e) pour pousser le quart de finale retour en prolongation face à Chelsea au stade Santiago-Bernabéu a enflammé la toile il y a quinze jours. «Qu'on l'encadre au musée du Prado !», s'est exclamé le quotidien madrilène As.

Et dix ans plus tard, à la fin de la prolongation contre Chelsea, le vice-champion du monde est sorti du Bernabéu sous les ovations des «Madridistes», qui scandaient son nom alors qu'il s'engouffrait dans le tunnel, le trophée de meilleur joueur du match sous le bras.

«Encore deux ou trois ans» ?

«La clé de sa réussite, c'est qu'il se maintient en forme constamment. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grandes variations, qu'il soit toujours entre 85 et 100% de sa forme. C'est ce qui fait qu'il peut supporter 120 minutes d'un effort à très haute intensité, comme contre Chelsea», a expliqué Vucetic.

«Avant chaque match et chaque entraînement, il travaille 30 minutes avec une bande élastique. Ses muscles deviennent de plus en plus élastiques, comme s'il était monté sur ressorts. En fin de match, il continuait à courir sur la partie avant de son pied. Et tant que tu t'appuies sur l'avant, le risque de blessure est bien moindre», a poursuivi son entraîneur, qui assure qu'il peut encore jouer deux ou trois ans à cette intensité, si, bien sûr, il est prêt à sacrifier sa vie privée pour se soumettre au football.