Mohamed Haouas, pilier du XV de France, placé en garde à vue

Âgé de 29 ans, marié et père de deux enfants, le colosse du MHR (1,85 m, 123 kg), qui évoluera à Clermont la saison prochaine, avait déclaré le 12 mai vouloir «tourner la page des erreurs de jeunesse», alors que deux ans de prison avec sursis avaient été requis contre lui devant le tribunal correctionnel de Montpellier (sud) pour des «violences aggravées» en réunion commises il y a près de dix ans.

«Mon but, c'est de ne plus jamais revenir au tribunal», avait-il alors affirmé à l'audience, expliquant qu'il cherchait à «évoluer»: «J'ai décidé de partir de Montpellier avant la fin de mon contrat pour tout changer, changer de maison, de ville, de vie». Il y a un an, l'international (16 sélections) avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour son implication dans des cambriolages en 2014, alors qu'il n'avait pas encore débuté sa carrière professionnelle.