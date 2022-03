Football – Qualif Mondial 2022 : Mohamed Salah aveuglé par des lasers lors des tirs au but

Les supporters des Lions de la Téranga ont rendu la partie très difficile aux Égyptiens en les visant avec des lasers pendant plus de 120 minutes. Durant la séance de penalties, «Mo» Salah a manqué le cadre et son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané, a offert la victoire aux Sénégalais.

Le Sénégal s'est qualifié mardi soir pour la Coupe du monde au Qatar après avoir fait tomber l'Égypte au bout du suspense et aux tirs au but (1-0, 3-1 tab). Sadio Mané y sera, pas Mohamed Salah. Le remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, gagnée par le Sénégal aux tirs aux buts, a encore tourné en faveur des «Lions», qui vont disputer en novembre prochain leur troisième Mondial après 2002 et 2018.