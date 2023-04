Au Luxembourg: Moins d'exploitations mais plus d'hectares agricoles

Avec une prédominance, au Grand-Duché, pour l'élevage bovin et la production de lait (1 050 exploitations) alors que l'élevage d'autres animaux est beaucoup plus anecdotique (90 exploitations de brebis et de chèvres, 30 de porcs, 10 de volailles). Un peu moins de 300 exploitations sont spécialisées dans la culture et 240 dans la production de vin (soit 120 de moins qu'en 2005).