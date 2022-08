Luxembourg: Moins d'illuminations à Noël pour économiser l'énergie?

LUXEMBOURG – Le chauffage et l’éclairage des bâtiments public vont être réduits dans les prochaines semaines. Les communes commencent à se préparer.

Faudra-t-il réduire les illuminations de Noël dans la capitale? Editpress

«Avec l’augmentation des prix de l’énergie, les communes vont avoir le couteau sous la gorge. Il faut réagir maintenant, nous n’avons pas le temps d’élaborer des plans à moyen et long terme», explique Emile Eicher (CSV), bourgmestre de Clervaux. Celui qui est aussi président du Syndicat des villes et communes du Luxembourg (Syvicol) estime que la réduction de 15% de la demande en gaz cet hiver, promue par une circulaire du gouvernement, «peut être atteinte grâce aux communes, qui ont la marge pour réaliser des économies d’énergie». Il évoque notamment l'idée de «couper systématiquement le chauffage dans les écoles et centres culturels fermés»

Sans imposer de mesure, l’exécutif prône l’adaptation de la température et du chauffage, ainsi que de la climatisation, dans les bâtiments publics. Pour bien régler les radiateurs, la circulaire renvoie aux recommandations de l’Inspection du travail et des mines (ITM), qui évoque une température minimale de 12°C (travail lourd, effectué debout ou en marche) à 20°C (assis, travail léger), selon le contexte, avec un maximum à 26°C. «Je suis quand même responsable de la qualité de travail des agents, je ne compte pas imposer de température», indique Gilles Roth (CSV), bourgmestre de Mamer. Il rappelle que «les principaux bâtiments publics de la commune sont très récents, avec de la géothermie et du triple vitrage».

Éclairage et chauffage des bâtiments publics concernés

Sur l’éclairage, l’édile est «partagé, car la sécurité entre aussi en ligne de compte». Ce que dit aussi Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale: «nous ne pouvons pas couper tous les lampadaires». La ville de Luxembourg a «demandé à tous les services de faire part de leurs possibilités d’économie». Forte de cet état des lieux, la Ville fera des annonces mi-septembre. Lydie Polfer s’attend à «diminuer le chauffage», mais aussi à adapter les illuminations de l’hiver et le marché de Noël.