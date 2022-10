Au Luxembourg: Moins de 5% des sols du pays utilisés pour les logements

Logements, commerces, routes, parkings, espaces verts… Les activités humaines grignotent du terrain, chaque jour, au Luxembourg. Ainsi, depuis 1999, un demi-hectare de sol naturel, ou 5 000 m², est artificialisé chaque jour, dont la moitié est rendue imperméable. Ce chiffre est tiré de la première publication «Des cartes et des chiffres» qui explique et décrit l'utilisation du sol au Luxembourg.

Comment sont donc utilisés les 2 586 km² du Grand-Duché? Un peu plus de 12 159 hectares, soit 4,69% de la superficie nationale, sont occupés par l'habitat. Ça peut sembler peu, surtout face aux problèmes de logement auxquels le pays fait face, mais c'est tout de même plus d'un tiers de l'ensemble des surfaces artificialisées du pays. Les transports constituent le deuxième secteur qui prend le plus de place, avec 9 670 hectares, soit 3,73% du sol du pays pour les routes, voies ferrées, l'aéroport… dont 5 410 hectares pour les routes principales (2,09% du pays).

0,3% du pays est en chantier

Les chantiers couvrent à eux seuls 0,3% de la superficie du Grand-Duché. Le commerce et l'industrie squattent 1,2% du territoire national. Les installations agricoles occupent 1 585 hectares, soit 0,61% du pays. On peut aussi relever les installations sociales, militaires et culturelles qui prennent 0,5% de la place dont dispose le pays. S'y ajoutent les sports et loisirs (0,46%) ou encore les infrastructures techniques (0,27%).