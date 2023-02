Moins de 50% de réussite au permis de conduire

Pour décrocher le pass pour la liberté, deux épreuves: théorique et pratique. La première consiste en une série de questions concernant le code de la route (priorité, sécurité...). En 2022, le taux d'échec à cet examen était de 27,2% contre 24,4% en 2021 et... entre 10 et 17% les années précédentes.