Téléréalité : Moins de 8 mois après s'être fait larguer à la télé, Sarah Lopez est enceinte

Les candidates de téléréalité ont décidément des désirs d'enfants: après la jeune Giuseppa Ciurleo, c'est au tour de Sarah Lopez («Secret Story», «10 couples parfaits») d'annoncer attendre un heureux événement. Et on peut dire que tout a été vite pour la jeune femme. Mi-mars, elle se faisait humilier en direct à la télévision par Tom Brusse qui lui annonçait qu'il la quittait alors qu'il participait à la version espagnole de «Secret Story».

Dévastée, elle confiait à ses 1,6 million d'abonnés qu'elle avait du mal à remonter la pente, avant d'annoncer finalement mi-juillet avoir retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Gérald . Jeudi, elle annonçait la bonne nouvelle: «Après avoir trouvé l’amour, j’ai appris la plus merveilleuse des nouvelles: dans mon ventre se cache encore pour quelques mois, la plus belle des surprises».

«Je suis enfin comblée de bonheur»

Et de poursuivre en «avoir toujours rêvé»: «À 31 ans, je suis enfin comblée de bonheur. J’ai une magnifique communauté, un homme qui me chérit et me prend telle que je suis, de super beaux enfants (NDLR: Gérald a deux enfants) et je m’apprête à donner la vie».