Place financière: Moins de banques privées mais davantage de très grosses fortunes

Le Private Banking Cluster de l’ABBL (PBGL), associé à KPMG Luxembourg, a présenté les conclusions du rapport 2021 de son enquête concernant les banques privées. Un travail visant à avoir un aperçu de la santé du secteur bancaire privé au Luxembourg, de mesurer les tendances et d'identifier les défis futurs.

«2021 a été une très bonne année pour le secteur», indique l'ABBL. Les actifs sous gestion ont augmenté de 18% sur un an, pour atteindre 600 milliards fin 2021. Soit 2,2 fois plus qu'en 2007. Une croissance due à la collecte des banques existantes, l'afflux venant des établissements délocalisant au Luxembourg après le Brexit et à un marché globalement performant.