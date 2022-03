santé : Moins de calories pour vivre plus longtemps

Une alimentation allégée entraîne une amélioration du système immunitaire et donc de l’espérance de vie.

Diminuer l’apport calorique permet d’améliorer sa santé et pourrait même prolonger l’espérance de vie.

Réduire sa consommation de nourriture a de nombreux bénéfices pour la santé en particulier pour la tension artérielle, le sommeil, le poids, bien sûr, et le taux de cholestérol. On peut désormais ajouter un bienfait supplémentaire: l’allongement de l’espérance de vie. Une étude américaine, parue la semaine dernière dans la revue Science le démontre.

Des chercheurs de l'Université de Floride, sous l’égide des instituts nationaux de la Santé, une agence fédérale, ont examiné les effets d’une baisse de 14% de l’apport calorique sur 200 volontaires pendant 2 ans. Ils ont constaté l’augmentation de la production de globules blancs qui jouent un rôle dans le processus de défense de l’organisme, ainsi que dans les réponses anti-inflammatoires et la longévité.

Les chercheurs indiquent que leurs résultats permettront de mieux comprendre et réduire les pathologies liées au vieillissement, notamment les maladies cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que l’obésité et le diabète.