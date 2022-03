Covid-19 au Luxembourg : Moins de cas, moins d'isolés mais toujours des décès

LUXEMBOURG - La situation sanitaire liée au Covid-19 s'améliore au Luxembourg. Mais l'épidémie continue de tuer.

La diminution se confirme avec une baisse du taux d'incidence, qui passe sous la barre des 1 000 cas pour 100 000 habitants (924). Attention toutefois, le taux d'incidence des personnes non vaccinées demeure élevé à 1 368 cas pour 100 000 habitants, et plus encore celui des enfants (2 036 cas pour 100 000 habitants chez les 0-14 ans).

Une tendance qui ne doit toutefois pas faire oublier que l'épidémie continue et qu'elle menace les plus vulnérables. 64 admissions de patients à l'hôpital ont eu lieu au cours de la semaine et dix personnes se trouvaient encore en soins intensifs contre onze la semaine précédente. Rappelons également que le Covid-19 a tué douze personnes au Luxembourg entre le 7 et le 13 février. L'âge moyen de ces victimes de la pandémie est de 80 ans.