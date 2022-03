Tempête Eunice : Moins de dégâts que prévu, l'alerte rouge est levée

LUXEMBOURG - La cellule de crise a levé l'alerte rouge suite au passage de la tempête Eunice sur le Luxembourg. Des rafales à 100 km/h ont été enregistrées, mais personne n'a été blessé.

18h - L'alerte rouge est levée

Le gouvernement a annoncé la levée de l'alerte rouge à 18h, suite à la réunion de la cellule de crise présidée par la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding. Une vigilance jaune reste toutefois en vigueur jusqu'à minuit. Des rafales jusqu'à 100 km/h ont été enregistrées, mais les intempéries ont été «moins graves que prévu», indiquent les autorités.

Les secours sont intervenus à 49 reprises, mais aucun blessé n'est à déplorer. «Des perturbations de la circulation peuvent persister. Les autorités continuent de suivre l’évolution de la situation de près», indique le gouvernement.

17h - Le gros de la tempête serait passé

16h57 - De plus en plus de routes fermées

Le nombre de routes impraticables est de plus en plus importants, note la police, qui précise que le liste complète est disponible sur cita.lu. À l'heure actuelle, la tempête perturbe la circulation sur une trentaine de routes, avec des voies fermées voire des sections complètement fermées à la circulation en raison de chutes d'arbres.

16h40 - Les trains ralentis

16h30 - Huit vols annulés

15h55 - Premières rafales violentes sur la ville

Le vent commence à souffler très fort, avec ces impressionnantes images filmées dans la capitale. Si le calme est (un peu) revenu, la tempête est loin d'être terminée.

15h50 - Nouveau message d'alerte

InfocriseLU rappelle aux résidents et frontaliers de rester à l'abri autant que possible alors que le vent commence à souffler sévèrement!

15h45 - «Le front froid entre au Luxembourg»: les images radars

15h29 - Vitesse réduite sur les autoroutes

15h27 - Bettel aussi appelle à la prudence

14h35 - La Ville ferme ses parcs

Samedi sera plus calme

L'avis de vent violent pour tout le pays est valable ce vendredi entre 15h et 19h, indique MeteoLux, qui s'attend à des rafales entre 90 et 100 km/h. La force du vent décroîtra ensuite jusqu'à minuit mais les rafales pourront encore atteindre entre 65 et 85 km/h.

La journée de samedi devrait être plus calme, même si le vent se manifestera encore, de façon moins violente, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h.



14h - Quelques soucis sur la route

La N32 entre Sanem et Differdange, où une voie est fermée à la circulation, est ainsi à éviter. Des objets sont signalés sur la chaussée rue de la Poste, à Bascharage, et rue de Mamer, à Bertrange.

13h08 - Alerte rouge activée

Une cellule de crise «intempéries» s'est réunie ce vendredi midi sous la présidence de la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding, avec les pompiers, la police, l'armée, les Ponts et Chaussées ou encore le Haut-Commissariat à la sécurité nationale. L'objectif de la réunion était d'analyser la situation et de préparer les actions à venir. Une alerte a notamment été lancée pour le grand public via Gouvalert et les services de secours de tout le pays sont prêts à réagir avec des effectifs renforcés.

La cellule de crise a émis un certain nombre de conseils avec pour mot d'ordre: «Si possible, rentrez ou restez chez vous!»

12h40 - Trafic aérien perturbé

L'évolution de la situation peut être suivie au plus près sur le site de meteoLux, sur infocrise.lu et sur twitter via @infocriseLU et @CGDISlux.