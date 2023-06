JPEE: Moins de médailles pour le pays, mais pas d'inquiétude

La 19e édition des Jeux des petits États d'Europe (JPEE) s'est achevée samedi soir à Malte avec 66 médailles, dont 16 en or, pour le Luxembourg. Cela en fait la troisième nation du classement, derrière Chypre et le pays-hôte, après avoir été en tête des deux dernières éditions. Mais ce recul n'est pas de nature à inquiéter l'état major du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL).