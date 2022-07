LAC DE LA HAUTE-SÛRE – La commission Uewersauer Stauséi s'est réunie et a discuté des mesures à prendre, suite à la forte affluence au lac de la Haute-Sûre, les 18 et 19 juin derniers.

Baignade au Luxembourg : Moins de parkings et plus de police au lac de la Haute-Sûre

Le lac de la Haute-Sûre a fait face à une foule de visiteurs le week-end du 18 et 19 juin. Editpress

Suite à l'afflux massif de visiteurs, les 18 et 19 juin derniers au lac de la Haute-Sûre, la commission Uewersauer Stauséi s'est réunie, a analysé la situation en concertation avec toutes les communes et administrations concernées et a discuté des mesures à prendre. La commune d'Esch-sur-Sûre a décidé de réduire le nombre de places de parking au Fuussefeld de 400 à 200. La gestion des parkings, qui vient d'être mise en place (parking payants directement au bord du lac, gratuits à Lultzhausen et Insenborn et mise en place d'une navette gratuite) sera conservée.

Des panneaux seront installés le long de la route nationale pour informer sur la situation du stationnement. La commune de Boulaide travaille à une meilleure intégration du nœud «Harlange Poteau» dans le réseau de bus RGTR. Cela pour mieux gérer le flux de touristes balnéaires et créer des offres plus durables pour les hôtes hébergés et les amateurs de natures. Pour éviter les bousculades, lors du dernier départ du lac vers la gare d'Ettelbruck, le réseau RGTR augmente le volume de passagers pouvant être pris en charge lors des derniers trajets.