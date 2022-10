Au Luxembourg: Moins de récoltes mais des crus prometteurs

Environ 10 tonnes de raisins ont été récoltées par hectare de vignes. L'essentiel

«Ces vendanges se sont plutôt bien passées. On aurait aimé avoir un peu plus de raisins mais on est satisfaits de la qualité. Côté qualité, ça sera un millésime exceptionnel avec des raisins tous plus sains, plus beaux et plus mûrs les uns que les autres. Ça s'annonce très prometteur», indique d'emblée Charlène Muller, cheffe de cave des Domaines Vinsmoselle à Grevenmacher.

Sur les 635 hectares qui composent les Domaines, environ 10 tonnes de raisins ont été récoltées par hectare. Soit un total de 6350 tonnes. «Nous avons eu moins de raisins car il a fait très sec au printemps et cet été. Les fruits n'ont pas pu se gorger assez d'eau, de minéraux et de toutes les matières dont le raisin a besoin. On a eu moins de fruits, moins de jus dans les raisins et donc quantité un peu réduite dans les cuves», ajoute la cheffe de cave.

Des vendanges précoces

Avec cette météo particulière, les vendanges ont commencé plus tôt que d'habitude. «On a débuté le 12 septembre, ce qui est relativement tôt pour une vendange au Luxembourg. D'habitude c'est plutôt autour du 20-25 septembre. Mais on va devoir s'y habituer, les prochaines années avec le réchauffement climatique, on commencera de plus en plus tôt», explique Charlène Muller.

Les Domaines Vinsmoselle estiment que la récolte de cette année est 25 % inférieure à ce que les vignobles devraient être en mesure de produire.

Il y a eu moins de raisins, mais d'une qualité exceptionnelle, selon Charlène Muller. L'essentiel