Luxembourg: Moins de stress, et moins cher, le train séduit encore

Leïla garde le sourire en prenant le train tous les jours. L'essentiel

Assiste-t-on au retour en grâce des transports en commun et du train en particulier? Face aux réactions des internautes qui dégainent à tout-va sur les réseaux, on s'est rendus à la gare de Luxembourg pour prendre la température, auprès des frontaliers français qui empruntent les trains SNCF. Et malgré la grève de trois jours prévue d'aujourd'hui à vendredi, force est de constater que tout n'était pas si gris.

«L’amélioration de la situation sanitaire a permis une montée du plan de transport à neuf trains sur dix fin février», nous a indiqué la SNCF. «Le retour à un plan nominal est prévu pour juin. Quand un train est en panne ou qu’il y a un incident, il faut réduire les compositions des trains ou en supprimer». Frontalière de Metz, Cécile constate «des petits retards» sur la ligne. «L’accès au train n’est pas toujours évident», ajoute-t-elle.

«Cela reste la meilleure solution»

«La fréquence des trains reste correcte et cela reste la meilleure solution par rapport à la voiture, car c’est plus sécurisant. Financièrement, c’est aussi plus intéressant. Comme je prends le train très tôt au départ de Metz, j’ai toujours une place assise. À partir d'Hagondange, c'est vrai, les gens sont debout la plupart du temps», explique l'usagère.