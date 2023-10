Pourquoi les pratiques sexuelles classiques sont moquées

Le vanilla shaming consiste à pointer du doigt les gens ayant une sexualité dite classique. Pexels/Anna Tarazevich

Pratiques BDSM et sextoys ne choquent plus personne. Ou presque. Alors que certaines personnes revendiquent une sexualité sans tabous, d’autres préfèrent avoir des relations intimes plus classiques. Ce sont des adeptes du vanilla sex (sexe vanille), une sexualité exempte d’éléments sadomasochistes ou fétichistes.

Aviez-vous déjà entendu parler du vanilla sex? Oui Non

Perçue par certains comme de la pruderie, elle est aujourd’hui souvent moquée ou pointée du doigt. «C’est le vanilla shaming, soit le fait de faire naître un sentiment de honte chez celles et ceux qui ont des pratiques sexuelles considérées comme ordinaires ou douces», explique la sexo-pédagogue suisse, Sarah Klapisch.

«L’ironie est que la sexualité positive, un mouvement censé prôner une diversité des pratiques sexuelles dont on ne devrait pas avoir honte, est utilisée comme justification du vanilla shaming», regrette l’experte. Selon elle, il n’y a pas de bien ou de mal tant que tous les actes intimes sont consensuels et pratiqués dans la joie.

«Le fait que certaines pratiques soient considérées comme cool, aujourd’hui, est un signe que nous sommes plus ouverts», indique Sarah Klapisch. Pexels/Cottonbro Studio

La fin des tabous

Comment en est-on arrivé à considérer le sexe conventionnel comme quelque chose d’anormal? «L’un des déclencheurs a certainement été le battage médiatique autour de «50 Shades of Grey», analyse la sexologue Laura Burkhardt. Ce film a fait entrer le bondage et autres pratiques dans les mœurs».

«Par ailleurs, le mouvement de sexualité positive continue de s’étendre, ce qui est une très bonne chose, se réjouit-elle. Le sujet est plus souvent abordé en public et donne peut-être aux gens l’envie d’essayer de nouvelles choses».

Les sextoys ne sont plus tabous aujourd’hui. Pexels/Anna Shvet

«Avec l’arrivée d’Internet, nous nous sommes rendu compte à quel point les préférences sexuelles sont variées, explique Sarah Klapisch. Le fait que certaines pratiques soient considérées comme cool aujourd’hui est un signe que nous sommes plus ouverts, mais cela ne veut pas dire qu’il faut pointer du doigt le vanilla sex».

Le rôle du porno

Il est impossible de définir une limite entre le classique et le kinky (toutes pratiques sexuelles considérées comme non conventionnelles). «Pour un couple hétérosexuel avec une morale sexuelle chrétienne, le sexe anal est peut-être plus kinky que pour un couple gay», suppose Sarah Klapisch. Nos idées et nos normes sont fortement influencées par l’histoire, la religion et la culture. «Ce qui est considéré comme kinky est le reflet de l’air du temps», note-t-elle.

Un plan à trois est-il kinky? Cela dépend pour qui. Pexels/Cottonbro Studio

Selon les expertes, le porno a également une influence. «Les actes considérés comme extrêmes sont normalisés par le porno mainstream, explique Sarah Klapisch. Les jeunes se sentent obligés de reproduire ce qu’ils ont vu, alors qu’ils ne sont pas du tout prêts.» Selon Laura Burkhardt, on y voit rarement des personnes discuter de leurs besoins et rechercher un consensus. «Cela peut donner l’impression que le dépassement des limites individuelles fait partie de l’acte sexuel et que ne pas être d’accord avec cela peut conduire à du vanilla shaming», explique la sexologue.

Miser sur la communication

Tout ce qui provoque de la pression et de la honte est nuisible. «Il est possible que les besoins sexuels des gens ne se développent pas comme ils le feraient, s’il existait une idée selon laquelle tous les types de sexualité sont acceptés», présume Laura Burkhardt. Pour éviter cela, un maître-mot: la communication. «Avoir un dialogue ouvert avec son ou sa partenaire est difficile, il faut de la pratique, de la patience et de l’introspection», souligne Sarah Klapisch. Si les différences entre les individus sont néanmoins trop écrasantes, il vaut toujours la peine, selon elle, d’y réfléchir avec un ou une spécialiste.

La communication est la clé d’une bonne relation. Pexels/Monstera Production