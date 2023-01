Moins de trains pour les frontaliers, galère en vue

Grève contre la réforme des retraites, épisodes 2. Alors que le premier mouvement de grève avait été largement suivi le jeudi 19 janvier, les frontaliers peuvent s'attendre à une nouvelle journée compliquée, en particulier dans les transports. Mardi matin, seuls dix TER circuleront entre Metz et Luxembourg, entre 4h52 et 9h04. Les personnes qui empruntent le train à Thionville bénéficieront d'un onzième à 8h03.

Le soir, la situation sera à peu près similaire avec neuf trains entre la capitale luxembourgeoise et Metz, entre 15h58 et 19h39. Les frontaliers qui s'arrêtent à Hettange-Grande et Thionville disposeront de deux trains supplémentaires aux heures de pointe.