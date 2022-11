Vols au Luxembourg: Moins de violence mais plus de victimes

Au cours de ces cinq dernières années, 11 902 personnes ont subi des vols avec violence, soit 2,3% de la population. C'est presque moitié moins que la dernière enquête publiée en 2013 (4%), note le Statec dans une étude sur l'atteinte aux biens publiée jeudi. En revanche, le nombre de victimes de vols sans violence a bondi, passant de 12,8% à 16,8%. Les jeunes de 16-24 ans sont les plus exposés à ce type de vol: près d'un quart d'entre eux y a été confronté contre moins de 15% des plus de 65 ans.

Près de 18% des résidents ont subi une fraude à la carte bancaire

C'est le délit le plus répandu en ce qui concerne l'atteinte aux biens: selon le Statec, 17,7% des résidents ont subi directement ou indirectement (un membre de leur ménage) une fraude dans le cadre de l'utilisation de la carte bancaire. Viennent ensuite les cambriolages ou les tentatives de cambriolage: près de 13% des résidents ont été touchés en 2020 contre presque 19% en 2013. Le Statec note qu'il faut toutefois nuancer les chiffres de 2020 en la matière, les cambrioleurs ayant été sans doute découragés en période de confinement et de télétravail pendant la crise sanitaire.

Les régions les plus touchées sont celles qui sont les plus densément peuplées. Plus de 15% des ménages habitant le canton de Luxembourg (812 habitants/km²) ont été victimes de cambriolages contre moins de 5% dans les cantons de Mersch et Clervaux (largement moins de 100 habitants/km²).

Les riches pas plus touchés

Qui sont les plus touchés par les vols ou la fraude à la consommation? Le genre n'est pas très significatif, selon le Statec. Ni les revenus: «Les ménages plus riches ne sont pas plus touchés par ces délits contre la propriété que les ménages plus pauvres». À une seule exception: les fraudes à la carte bancaire et aux services bancaires en ligne. Elles touchent près d'un ménage sur cinq gagnant plus de 4ִ 200 euros par mois contre moins de 15% des ménages touchant moins de 2 400 euros par mois.