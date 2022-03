Révélation : Moire content de son coming-out

«Je ne regrette pas d’avoir dit que j’étais gay, ça n’a pas été calculé», a confié Emmanuel Moire à Goom Radio.

«Les personnes intéressantes t’apprécient pour ta musique. Si les gens te suivent parce qu’ils espèrent te choper à la fin du concert, franchement...». Et d’ajouter: «Je ne fais pas ce métier pour trouver quelqu’un».

Sélectionné à deux reprises aux NRJ Music Awards et de nouveau nominé cette année, Emmanuel constate que sa popularité est restée intacte. «Les nanas qui me suivaient avant sont toujours là, et elles crient toujours mon nom. Ça n’a rien changé».